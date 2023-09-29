Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шмыгаль: Украина согласна только на полноправное членство в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил Politico, что Киев рассчитывает на полноправное членство в Евросоюзе и не рассматривает альтернативы, предлагаемые западными союзниками. По данным издания, альтернативу предлагают Франция и Германия, которые рассчитывают на постепенной интеграции Украины в ЕС.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Мы прилагаем все максимальные усилия для того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза. Это имеет решающее значение для всех украинцев»,— сказал господин Шмыгаль. По его словам, Украина может вступить в ЕС в течение следующих двух лет.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о намерении страны стать членом ЕС. В июне того же года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи в июне текущего года отмечал, что Украина выполнила только два из семи условий для вступления — реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ. По данным Bloomberg, Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в ЕС в октябре.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...