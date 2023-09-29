Шмыгаль: Украина согласна только на полноправное членство в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил Politico, что Киев рассчитывает на полноправное членство в Евросоюзе и не рассматривает альтернативы, предлагаемые западными союзниками. По данным издания, альтернативу предлагают Франция и Германия, которые рассчитывают на постепенной интеграции Украины в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы прилагаем все максимальные усилия для того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза. Это имеет решающее значение для всех украинцев»,— сказал господин Шмыгаль. По его словам, Украина может вступить в ЕС в течение следующих двух лет.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о намерении страны стать членом ЕС. В июне того же года главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгейи в июне текущего года отмечал, что Украина выполнила только два из семи условий для вступления — реформировала Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей, а также приняла закон о СМИ. По данным Bloomberg, Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры о членстве Украины в ЕС в октябре.

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Полина Мотызлевская