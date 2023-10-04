Кремль подтвердил контакты по Карабаху с ЕС и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что представители США, Евросоюза (ЕС) и России проводили переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе. Однако господин Песков утверждает, что приведенные Politico детали встречи не соответствуют действительности.

Во время пресс-колла представитель Кремля заявил, что «определенные контакты по Карабаху были, действительно имели место», но «это не те переговоры, о которых там написано». «Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале»,— сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты.

Politico писала, что высшие должностные лица США, ЕС и России встретились в Турции 17 сентября, за два дня до начала в регионе «антитеррористической» операции Азербайджана. Спустя сутки после ее объявления Баку и власти непризнанной республики договорились о прекращении огня. По данным Карабаха, в результате боевых действий погибли не менее 200 человек. Азербайджан говорил, что в ходе «локальных антитеррористических мероприятий» погибли 192 его военных.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Лаура Кеффер