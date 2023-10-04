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Коммерсантъ FM
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Politico: ЕС, США и Россия провели переговоры до начала конфликта в Карабахе

Высшие должностные лица США, Евросоюза и России встретились в Турции для секретных переговоров по конфликту в Нагоном Карабахе, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их данным, переговоры прошли незадолго до начала «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе — 17 сентября.

Как отмечает Politico, эта встреча была редким случаем дипломатии по теме безопасности высокого уровня между Россией и Западом, в то время как регулярные связи были нарушены боевыми действиями на Украине.

Высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом переговоров, рассказал Politico, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле и что участники хотели оказать давление на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду Карабаха и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении.

По словам источника, на встрече основное внимание уделялось тому, как обеспечить проход грузовиков на территорию Нагорного Карабаха, а также доставить продовольствие и топливо примерно 100 тыс. жителей.

На встрече от США присутствовал Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, а ЕС отправил Тойво Клаара, своего представителя в регионе. Тем временем Россия направила Игоря Ховаева, специального посланника президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном.

Как отмечает Politico, такое дипломатическое взаимодействие на высоком уровне встречается редко. В марте госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в кулуарах саммита G7 в Индии, но официальные лица Москвы говорили, что обмен мнениями высокопоставленных чиновников произошел «на ходу» и никаких переговоров не проводилось.

19–20 сентября Азербайджан провел военную операцию против Нагорно-Карабахской Республики. В результате власти непризнанной республики согласились сложить оружие, а 28 сентября 2023 года президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). После конфликта в Армению уехало около 100 тыс. армян Нагорного Карабаха (или 83% всего населения). Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в Карабахе может не остаться армянского населения уже в ближайшее время.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина

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