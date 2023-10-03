Глава Минэнерго Молдавии допустил закупку газа у «Газпрома» по «хорошей цене»

Молдавия оставляет за собой право выбора в вопросе возобновления поставок газа из России. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. По его словам, власти готовы вновь закупать российский газ, если «Газпром» (MOEX: GAZP) предложит «хорошую цену».

«Я не исключаю, что ''Газпром'' будет искать возможность поставлять в Молдову газ, и на правый берег, но по лучшим ценам. Сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно»,— сказал господин Парликов в интервью Newsmaker.

2 октября Виктор Парликов объявил, что Молдавия купила газ на европейском рынке по более низкой цене и больше не планирует закупать его у «Газпрома». Вслед за этим в пресс-службе российской компании заявили, что получают ежесуточные заявки от «Молдовагаза» на поставки.

Как писал «Ъ» в сентябре, власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». В рамках соглашения Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн компенсации.

Подробнее — в материале «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Лусине Баласян