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Коммерсантъ FM
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«Газпром» получает от «Молдовагаза» заявки на поставки

«Газпром» получает от «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставки газа, сообщила пресс-служба российской компании. Отмечается, что «Газпром» выполняет заявки в полном объеме.

По информации компании, газ поставляется через газоизмерительную станцию «Суджа». 1 октября СМИ отмечали снижение уровня прокачки газа на ГИС Суджу. Так, 30 сентября он составлял 40,5 млн куб. м., а 1 октября — 37,9 млн куб. м.

Сегодня,2 октября, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил о прекращении закупок российского газа. С его слов, Молдавия купила газ на европейском рынке по более низкой цене.

В сентябре власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». Предполагается, что взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн компенсации.

Подробнее про российско-молдавские газовые отношения — в материале «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Александра Горошилова

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