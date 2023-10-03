Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась более чем на 25%

За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России упал более чем на 25%, сообщил Роспотребнадзор. По его данным, около 98,9% установленных респираторных вирусов — негриппозной этиологии. На долю вирусов гриппа пришлось 1,1%.

Кроме того, прирост заболеваемости коронавирусом снизился до 13,8% по сравнению с 48% неделе ранее. В общей сложности в РФ зарегистрировано чуть более 16 тыс. случаев заражения COVID-19.

С конца августа заболеваемость коронавирусом в мире начала расти на фоне появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола». Роспотребнадзор пока не видит оснований для возвращения масочного режима. На текущей неделе стало известно, что из крупнейших частных клиник Москвы исчезла вакцина «Спутник V».

О ситуации с заболеваемостью — в материале «Ъ» «Россияне открыли сезон кашля».

Лаура Кеффер