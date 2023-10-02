Доллар превышал 99 рублей

Курс доллара на Московской бирже в моменте превысил 99 руб. впервые с 15 августа. По данным на 14:38, доллар дорожает на 0,93%, до 98,8 руб..

Курс евро вырос на 0,74%, до 104,1 руб.. Юань дорожает на 0,46%, до 13,5 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Минфин и Минэкономики ожидают укрепления рубля до отметки 94 за доллар к концу года. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что принимаемых мер для стабилизации курса рубля пока недостаточно, но власти уже работают над новыми инструментами.

О курсе нацвалюты читайте в материале «Ъ FM» «Рублю обозначили факторы слабости».

Лаура Кеффер