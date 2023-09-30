Рублю обозначили факторы слабости

Спустя две недели после резкого поднятия ставки ЦБ рубль так и не укрепился. Напротив, в 29 сентября российская валюта даже подешевела к доллару — в моменте до уровней в 98 руб. К концу сентября на рынок должна была поступить выручка от более дорогой нефти. Предполагалось, что это заметно укрепит рубль. Но ни это, ни действия Центробанка существенно на курс не повлияли.

Ослабление в пятницу связано еще и с концом налогового периода, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Главный фактор, который повлиял на слабость, это окончание налогового периода — 28 сентября был пик. Явным признаком того, что курс начнет снижаться, была слабая реакция на налоговый период, который в целом уже должен был принести значительные дополнительные нефтегазовые доходы. Продажа выручки с целью уплаты налогов должна была быть больше, чем в предыдущем месяце, плюс интервенции ЦБ на сумму, эквивалентную 21 млрд руб. до 22 сентября, не помогли рублю укрепиться. Было очевидно, что после 28 сентября рубль начнет поэтапно слабеть. Нефть выросла за последнее время на 25%, и данные поступления должны были уже сказаться во второй половине сентября. Но поскольку этого не происходит, есть потенциал для дальнейшего ослабления».

В Центробанке не раз заявляли, что таргетируют не курс рубля, а инфляцию, и для регулятора любые значения по валюте приемлемы. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что не считает эффективными административные меры влияния на курс. Например, более жесткий валютный контроль и обязательство экспортеров продавать всю валютную выручку в России.

Но без этого рубль может упасть еще сильнее, считает главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко:

«Сейчас он полностью не зависит уже ни от цен на нефть, ни от налогового периода, ни повышения ставок, ни сокращения бюджетных расходов, ни интервенции. Такая абсурдная ситуация — впервые вообще в истории рубля. Потому что есть технические движения капитала, которые постоянно провоцируют спрос на валюту.

У нас постоянно происходит отток капитала через рубли в офшоры и конвертируется в доллары, на которые потом выкупаются активы нерезидентов. Постоянно проходят сделки, когда нерезиденты распродают свои активы внутри Российской Федерации, и это влияет на курс. Тенденция совершенно не изменилась. Что может ее прекратить? Если ЦБ введет ограничения по капиталу, тогда это повлияет.

Центробанк можно понять. Введение любых ограничений на капитал — это не рыночная экономика и будет нести свои последствия. Какой средний вариант? Например, установить какие-то не тотальные, но ограничения, чтобы не было массового вывода рублей за рубеж».

Глава ВТБ Андрей Костин тем временем заявил, что переход на китайскую модель валютного рынка приведет к резкому падению рубля. По его словам, введение двух курсов приведет к большой разнице между ними в долларовом выражении — пока один будет 150 руб. за доллар, второй — 250 руб. за доллар. Об аналоге китайской модели в начале недели говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Впрочем, он отмечал, что речи о двух курсах не идет.

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Даниил Бабкин