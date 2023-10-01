Кадыров назвал разговор с Путиным душевным и заявил, что президент его поддержал

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал закрытую часть встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 сентября. Детали разговора он не привел, но назвал его долгим и душевным. По словам Рамзана Кадырова, президент «как всегда его поддержал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова Фото: Телеграм канал Рамзана Кадырова

Журналист ВГТРК Павел Зарубин после встречи главы Чечни с президентом попросил Рамзана Кадырова привести подробности закрытой части разговора с Владимиром Путиным. Рамзан Кадыров отметил, что деталей рассказать не может, поскольку эта часть встречи не просто так называется закрытой. «Эта закрытая часть. Если можно было бы, была бы открытая»,— добавил он.

«У нас был долгий разговор. Очень душевный. Как всегда поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — рассказал Рамзан Кадыров (видео опубликовано в Telegram-канале Павла Зарубина). Встреча прошла 28 сентября. Согласно информации на сайте Кремля, Владимир Путин и Рамзан Кадыров обсудили ситуацию в экономике, в социальной сфере республики, а также поддержку участников военной операции и их семей.

Закрытую часть встречи ранее просили прокомментировать и пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова. На вопрос обсуждалась ли ситуация с избиением содержащегося в СИЗО Грозного Никиты Журавеля, который сжег Коран, господин Песков сказал, что вся необходимая информация была обнародована.

16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля об избиении сыном Рамзана Кадырова — Адамом. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. 25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама», поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели».

Подробнее о том, как прошла встреча главы Чечни и президента России — в материале «Ъ» «На милость посетителей».