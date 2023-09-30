Глава Генштаба Канады отметил скорость пополнения арсеналов России

Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем ожидалось, заявил начальник генштаба Канады генерал Уэйн Эйр. Так он прокомментировал нехватку боеприпасов в связи с военными действиями на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уэйн Эйр

Фото: Patrick Doyle / Reuters Уэйн Эйр

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Как сообщил Уэйн Эйр, с апреля 2022 года Канада отправила Украине 40 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 20 тыс. из которых были предоставлены Соединенными Штатами. Канада производила в среднем 3 тыс. таких снарядов в месяц, однако с 24 февраля 2022 года «не произвела ни одного дополнительного».

«Это вызывает все большую тревогу, так как, если мы изучим возможность пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит быстрее, чем ожидалось»,— сказал господин Эйр в интервью Radio-Canada. Он добавил, что обеспокоенность испытывают также союзники по НАТО. По словам генерала, тема боеприпасов обсуждается на каждой встрече альянса.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружейные арсеналы альянса опустошены и нехватку необходимо восполнить в самое ближайшее время совместными усилиями. В феврале господин Столтенберг говорил о планах НАТО увеличить свои целевые показатели по запасам боеприпасов. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны Запада столкнулись с их дефицитом для поставок Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».