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Коммерсантъ FM
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Коммерсантъ-История №9 (154)

Как выглядит все, что скрыто от глаз

Фото: МАММ / МДФ

Фото: МАММ / МДФ

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что можно съесть в антигосударственных целях? Или, к примеру, как говорилось в сталинском СССР, в контрреволюционных?

Нет, речь не о купюрах из взяток или компрометирующих бумагах. Архивные документы государственных органов свидетельствуют, что в антигосударственное деяние можно превратить практически все что угодно. Детали — в публикации «В к.-р. целях съели собаку».

Еда еде рознь, и не все, что выглядело в Российской империи деликатесом, на самом деле таковым и являлось. О нем, широко распространенном искусстве отечественного приготовления заграничных продуктов, текст в нашей постоянной рубрике «Забытый быт» — «И не прекратит эту столь давнишнюю мистификацию».

Увидеть то, что скрывается за прекрасным фасадом, порой далеко не просто. Вот и дворяне Казанской губернии долгое время не видели в человеке, называвшем себя потомком герцога Норманнского Ролло, ничего странного. Но его криминальная карьера завершилась 250 лет назад, 5 сентября 1773 года*. А смерть камского викинга стала не менее примечательной, чем его тайная жизнь. О нем — материал «Действовал по примеру норманнов».

Двумя столетиями ранее шла незнаменитая Ливонская война, о которой, как и о других, мягко говоря, не выигранных войнах, вспоминали редко и по большей части специалисты-историки. От глаз публики старались скрыть то, как враги воспользовались тщеславием русского самодержца, поверившего, что братские народы с радостью перейдут под его власть. Не слишком афишировали и то, что добиваться мирного договора пришлось при посредничестве Ватикана. Все подробности — в статье «Скажи, чтобы присылали ко мне поскорее послов».

Об этих и других скрытых от глаз событиях нашего давнего и недавнего прошлого — этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Скажи, чтобы присылали ко мне поскорее послов» / Как Ватикан помогал Москве закончить войну

«Действовал по примеру норманнов» / Чем славились российские викинги екатерининских времен

«И не прекратит эту столь давнишнюю мистификацию» / Какими были национальные особенности импортозамещения деликатесов

«Лишил права академического гражданства русских студентов» / К чему приводят гонения на оппозицию

«В к.-р. целях съели собаку» / Как правовой беспредел сам себя исчерпал

«Японских разведчиков благодарить за сообщение» / Как локальная война должна перерасти в мировую

*Все даты до 1 февраля 1918  года даются по старому стилю.

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