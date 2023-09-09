«Японских разведчиков благодарить за сообщение»

75 лет назад, 11 сентября 1948 года, зампредседателя Комитета информации (КИ) — советской политической разведки — генерал-лейтенант П. В. Федотов направил высшим руководителям страны полученный резидентом КИ в Японии совершенно секретный доклад начальника Американской военной консультативной группы в Китае генерал-майора Дэвида Г. Барра, где излагалось его мнение о помощи погрязшему в коррупции правительству Чан Кайши, чья армия воевала с поддерживаемыми Кремлем коммунистами, а также рассказывалось о взглядах руководства США на неизбежность и необходимость глобального военного конфликта с Москвой; некоторое время назад этот доклад ввели в научный и политический оборот, примечательная реакция И. В. Сталина на него публикуется впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Советский Союз будет усиливать свою помощь китайским коммунистам» (на фото — осмотр трофейных японских орудий, которые затем были переданы коммунистическим войскам, 1945 год)

Фото: Израиль Озерский / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Советский Союз будет усиливать свою помощь китайским коммунистам» (на фото — осмотр трофейных японских орудий, которые затем были переданы коммунистическим войскам, 1945 год)

Фото: Израиль Озерский / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из доклада начальника Американской военной консультативной группы в Китае генерал-майора Дэвида Г. Барра «Третья мировая война и наша миссия» на совершенно секретном совещании старших офицеров группы, добытого разведкой армии Чан Кайши в феврале 1948 года и переданного японскими разведчиками резиденту КИ в Японии подполковнику П. Г. Цветкову.

…Я приехал в Китай для того, чтобы вместе с вами разрешить серьезные задачи, возложенные на военную миссию в настоящий момент, когда мы стремимся продвигаться вперед в некоторых решающих направлениях. Я был очень доволен тем, что смог увидеть прекрасные результаты вашего честного выполнения служебного дела. Я выражаю вам за это глубокую благодарность.

В настоящее время международная обстановка со стремительной быстротой движется к новой войне. Мы должны как можно быстрее закончить подготовку к тому, чтобы в решающей схватке с сильным противником, который осмелился посягнуть на свободу человечества, сражаться с далеко превосходящей доблестью и отвагой…

Я ознакомлю вас со стратегией и тактикой двух сторон в Третьей мировой войне в свете руководящих указаний, полученных мною перед отъездом в Китай от нашего высшего руководства, с одним добавлением моего частного мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я,— сказал генерал-майор Барр (на фото),— позволю себе изложить одно свое частное мнение с чисто стратегической точки зрения»

Фото: Popperfoto / Getty Images «Я,— сказал генерал-майор Барр (на фото),— позволю себе изложить одно свое частное мнение с чисто стратегической точки зрения»

Фото: Popperfoto / Getty Images

1. НАША ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ.

…Наша политика в отношении Китая заключалась в том, чтобы посредничать в установлении мира между гоминьданом (Китайская национальная партия, которую возглавлял Чан Кайши.— «История») и коммунистами, развивать сотрудничество между ними и содействовать возрождению национальной мощи и стабилизации жизни народа путем оказания экономической помощи, уничтожив, таким образом, почву для распространения коммунизма и модернизировав отсталую китайскую армию своим оснащением и военной подготовкой, превратить Китай вместо Японии в подчиненную нам крепость для борьбы с коммунизмом на Дальнем Востоке.

Заслуги Китая, который сдерживал на материке в течение восьми лет более чем миллионную японскую армию и оказал в прошлой мировой войне услугу в деле одержания победы над Японией, с большим излишком компенсированы оказываемой нами в течение этого времени материальной и моральной поддержкой. Однако после одержанной великой победы мы оказались не перед лицом богини мира, а перед опасностью начала наглой агрессии со стороны еще более опасного, чем Германия и Япония, Советского Союза.

В связи с этой потенциальной угрозой политика в отношении Китая, которую пытался проводить президент (Гарри Трумэн.— «История»), сводилась к тому, чтобы заставить гоминьдан и коммунистов прийти к соглашению и прекратить вооруженный конфликт. С этой целью и была послана в Китай миссия генерала МАРШАЛЛА… Однако из-за реакционных, заблудших элементов внутри гоминдановской партии и неотступных требований коммунистов, ему, в конечном итоге, не удалось добиться успеха. Прошло уже больше года с тех пор, как он, свернув свой флаг, вернулся на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «МАРШАЛЛ (на фото) откажется от коррупционного гоминдановского правительства»

«МАРШАЛЛ (на фото) откажется от коррупционного гоминдановского правительства»



После возвращения МАРШАЛЛА на родину и до последнего времени наша политика в отношении Китая сводилась к спокойному наблюдению за развитием там реальной обстановки. С одной стороны, мы добились реорганизации гоминдановского правительства, изменения его реакционного духа, приостановки всеми средствами коммунистической агрессии и сохранения желаемых нами военных баз при помощи гоминдановской армии. Но внешне мы решительным образом избегали попадать в водоворот гражданской войны и обращали серьезное внимание на то, чтобы не дать повод для ответных действий со стороны Советского Союза более крупными силами.

Однако надо признать, что нынешняя обстановка в Китае, к сожалению, развивается отнюдь не в пользу гоминдановской армии. Удержать северо-восток (Маньчжурию) почти нет никаких надежд. Следовательно, и Северный Китай также находится под угрозой. Военные действия уже распространились до Янцзы. Хотя это и дает основание некоторым заявлять, что наша выжидательная политика оказалась ошибочной, в действительности же это свидетельствует о правильности будущих перспектив: МАРШАЛЛ откажется от коррупционного гоминдановского правительства, отступит на шаг и заменит Китай на возрождение Японии. Впрочем, если учесть, что Китай под господством коммунистов является для нас опасным противником, то нужно, несмотря на эти итоги, оказывать помощь неспособному гоминдановскому правительству и «уколами пенициллина» спасать его жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Экономический заем на сумму около 2 миллиардов долларов также не дал никаких положительных результатов, а только увеличил среди видных правительственных деятелей алчность к деньгам» (на фото – генералиссимус Чан Кайши, 1945 год)

Фото: Library of Congress «Экономический заем на сумму около 2 миллиардов долларов также не дал никаких положительных результатов, а только увеличил среди видных правительственных деятелей алчность к деньгам» (на фото – генералиссимус Чан Кайши, 1945 год)

Фото: Library of Congress

Таким образом, наша политика в отношении Китая в настоящее время должна быть ограничена оказанием экономической помощи с тем, чтобы временно предотвратить экономический крах правительства, а в военном отношении — скрытыми средствами пополнять военное снаряжение гоминдановской армии, руководить военными операциями, обеспечить безопасность бассейна Янцзы и развитие районов Южного Китая. Наша политика в отношении Китая является политикой реальных интересов и основывается не на идеях и принципах, а на требовании реальной обстановки.

За период войны с Японией и до настоящего времени нами было оснащено около 40 дивизий гоминдановских войск. Однако из-за упадка боевого духа гоминдановских солдат и коррупции, около половины нашего вооружения попало в виде трофеев в руки коммунистических войск. Экономический заем на сумму около 2 миллиардов долларов также не дал никаких положительных результатов, а только увеличил среди видных правительственных деятелей алчность к деньгам. Смотря прямо в лицо такой печальной действительности, мы должны правильно оценить, в какой степени можно использовать и рассчитывать на это правительство?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мы сможем обеспечить за собой превосходство в атомной бомбе» (на фото — испытание атомной бомбы на атолле Бикини, июль 1946 года)

Фото: Library of Congress «Мы сможем обеспечить за собой превосходство в атомной бомбе» (на фото — испытание атомной бомбы на атолле Бикини, июль 1946 года)

Фото: Library of Congress

2. ВРЕМЯ НАЧАЛА ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И НАША ПОЛИТИКА.

Столкновение с Советским Союзом — это вопрос жизни или смерти, который будет решаться не борьбой принципов и теорий, а силой. Это — последнее сражение человечества, которое должно решить вопрос: либо мы будем руководить миром, либо же мир будет поглощен белым медведем. Это столкновение неизбежно, поскольку мы не пойдем на безоговорочную капитуляцию. Всему миру ясно, чем раньше это начнется, тем выгоднее будет для нас, и чем позже — тем выгоднее для Советского Союза.

1950 год будет годом выполнения четвертого пятилетнего плана, которым так гордится Советский Союз. 1952 год — это год реализации нашего плана оказания помощи Европе, а также год общего завершения реконструкции Японии. За это время наша промышленная мощь далеко превзойдет мощь противника, и мы сможем обеспечить за собой превосходство в атомной бомбе.

Для того, чтобы выполнить почетный и ответственный долг защиты мира и свободы человечества, мы должны, преодолев все преграды, начать компанию против белого медведя по крайней мере до 1952 года и выиграть элемент внезапности. Первый шаг к одержанию нами военной победы — это убедить мир в том, что Советский Союз является врагом мира и разрушителем гуманизма

Тот факт, что МАРШАЛЛ, зная заранее о возможности вероломного нападения японских военно-морских сил на Перл-Харбор, не принял никаких позитивных контрмер и сделал вид, что это было для него неожиданностью, дал за счет стратегических жертв громадные положительные результаты. Этой жертвой ему удалось добиться большого внутриполитического успеха, ибо после того, как весь мир признал Японию агрессивной державой, все члены обеих палат Конгресса безоговорочно выступили за начало войны с Японией…

В случае, если война начнется только после 1955 года, то у нас почти не будет никаких шансов на победу…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Производственная мощность тяжелой индустрии противника на 50% (в среднем) меньше нашей, но в то же время он сильно, примерно на 150%, превосходит нас по запасам важнейших видов сырья» (на фото — Уральский завод тяжелого машиностроения, 1948 год)

Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Производственная мощность тяжелой индустрии противника на 50% (в среднем) меньше нашей, но в то же время он сильно, примерно на 150%, превосходит нас по запасам важнейших видов сырья» (на фото — Уральский завод тяжелого машиностроения, 1948 год)

Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

3. ВОЕННАЯ МОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И США В 1950 ГОДУ.

1. Оценка военной мощи Советского Союза

Жестокое поражение, которое потерпели Гитлер и Тодзио (премьер-министр Японии.— «История»), явилось следствием того, что они слишком положились на свою интуицию и недооценили военный и особенно промышленный потенциал своих противников. Мы же сразу после победы уже считали Советский Союз вероятным противником. Однако изучение Советского Союза находится у нас пока еще в начальной стадии. В частности, мы почти не имеем возможности узнать, что делается на территории противника, закрытой железным занавесом. Тем не менее, преодолевая все стоящие на пути преграды и избегая предвзятости, мы должны вести нашу работу на научной основе и давать объективную оценку реальной мощи противника…

Ниже я останавливаюсь на тех моментах, на которые следует обратить особое внимание.

А. Противник находится на пути создания социалистической экономики, и все его отрасли промышленности развиваются быстрыми темпами. Если такая тенденция будет продолжаться, то с 1955 года многие отрасли будут не только догонять, но и перегонять нашу промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «В авиации и танках противник и количественно, и качественно уступает нам» (на фото — американская самоходная артиллерийская установка М-36, 1944 год)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «В авиации и танках противник и количественно, и качественно уступает нам» (на фото — американская самоходная артиллерийская установка М-36, 1944 год)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Б. Противник, учтя уроки прошлой мировой войны, рассредоточил свою промышленность по всей территории и заканчивает реорганизацию народного хозяйства с таким расчетом, чтобы каждый район страны являлся бы самостоятельным в экономическом отношении.

Поэтому война не закончится до тех пор, пока не будет оккупирована вся территория Советского Союза.

В. Следует учесть, что противник имеет возможность обеспечить себя всем необходимым для ведения войны; особенно он превосходит нас в людских силах и обладает богатыми продовольственными ресурсами и их запасами.

Г. Производственная мощность тяжелой индустрии противника на 50% (в среднем) меньше нашей, но в то же время он сильно, примерно на 150%, превосходит нас по запасам важнейших видов сырья. Поэтому даже в том случае, если бы мы смогли атомным оружием вывести из строя все важнейшие наземные промышленные объекты противника, он только за счет созданных запасов смог бы продержаться от 2 до 4,5 лет. Исходя из этого, можно считать, что Третья мировая война будет войной на истощение и далеко превосходящей по своим масштабам и продолжительности прошлую мировую войну. На англо-саксонскую нацию будет возложена не имеющая себе равной в истории тяжелая задача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Самым слабым местом Советского Союза является нефтяная промышленность» (на фото — нефтепромысел имени Орджоникидзе в Баку)

Фото: Кушнеров / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Самым слабым местом Советского Союза является нефтяная промышленность» (на фото — нефтепромысел имени Орджоникидзе в Баку)

Фото: Кушнеров / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Д. Что касается военной промышленности, то в авиации и танках противник и количественно, и качественно уступает нам, но по остальным видам вооружения находится примерно в одинаковом с нами положении. Особенно заслуживает внимания качество и количество артиллерии и превосходство тракторной промышленности. Поэтому противник может в короткий срок широко механизировать армию и проявить исключительную маневренность, если военные действия развернутся на территории Советского Союза с неразвитыми коммуникациями.

Е. Можно считать почти достоверным, что в настоящее время в районе Урала изготавливаются атомные бомбы. В 1950 году Советский Союз в совершенстве освоит их производство, но по качеству и количеству этих бомб он вряд ли сможет достигнуть хотя бы 10% нашего производства. Это является самим великим даром, который послал нам бог. В этом смысле для нас является наиболее желательным начать войну до 1950 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Следующим весьма уязвимым местом противника является слабое развитие транспорта»

Фото: Филонов Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Следующим весьма уязвимым местом противника является слабое развитие транспорта»

Фото: Филонов Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ж. Самым слабым местом Советского Союза является нефтяная промышленность. Годовая добыча нефти составляет всего лишь 25,2% нашей добычи. Около 73% нефтепромышленности сосредоточено в районе Баку. Чтобы восполнить этот пробел, противник подчинил себе Румынию и угрожает Ирану. Однако разрешить эту задачу коренным образом ему вряд ли удастся.

З. Следующим весьма уязвимым местом противника является слабое развитие транспорта. Основой нашей стратегии должно быть его полное разрушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Наша тяжелая индустрия сосредоточена в крупных городах и является прекрасной мишенью для атак атомных бомб противника»

Фото: Library of Congress «Наша тяжелая индустрия сосредоточена в крупных городах и является прекрасной мишенью для атак атомных бомб противника»

Фото: Library of Congress

2. Наши слабые места

А. За все время существования США, как государства, наш народ не испытывал ни внешней агрессии, ни бомбардировок. Наша тяжелая индустрия сосредоточена в крупных городах и является прекрасной мишенью для атак атомных бомб противника. Это наше самое слабое место. В случае неприятельских атак сразу же может быть уничтожена половина всей нашей мощи. В настоящее время принимаются меры к рассредоточению важнейших отраслей промышленности, но народ к этим мероприятиям относится с большим подозрением. С этой точки зрения нам также абсолютно необходимо начинать войну, пока у Советского Союза не готова атомная бомба.

Б. Далее нас беспокоит недостаток людских резервов. Во время прошлой мировой войны мы имели 62-милионную армию (американцев — 14 млн, англичан с доминионами — 12 млн, китайцев — 5 млн, русских — 22 млн и др.) и для разгрома 30-миллионной армии стран оси (Германия — 17 млн, Япония — 6 млн, Италия — 6 млн и др. страны — 1 млн) потребовалось 4 года.

В Третьей же мировой войне… мы должны будем сражаться почти при равном соотношении в людских силах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мы имеем абсолютное превосходство только в стратегической авиации и военно-морских силах и должны в самой максимальной степени использовать это превосходство»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Мы имеем абсолютное превосходство только в стратегической авиации и военно-морских силах и должны в самой максимальной степени использовать это превосходство»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К тому же страны нашего лагеря отделены друг от друга водными пространствами, в то время как страны неприятельского лагеря расположены по соседству на одном материке. Это является самым серьезным преимуществом противника в том отношении, что он может совершенно свободно использовать свои вооруженных силы и на европейском, и на азиатском материках. Исход войны будет зависеть от того, как нам удастся при помощи научных достижений восполнить этот пробел и преодолеть его стратегически и тактически…

Мы имеем абсолютное превосходство только в стратегической авиации и военно-морских силах и должны в самой максимальной степени использовать это превосходство. Мы добились громадных успехов против таких противников как Германия и Япония, которые не смогли существовать исключительно за счет своих внутренних ресурсов. Советский же Союз располагает громадными просторами и может обеспечить себя всем необходимым для ведения войны и своего существования; поэтому его, разумеется, не так легко будет сокрушить, как Японию и Германию. Ключ к преодолению этих трудностей заключается в том, чтобы вооружить в качестве преданного сторожевого пса Японию, сохранить по крайней мере на 50% мощь Китая, привлечь эти страны к сотрудничеству с нами и максимально переложить ответственность за Дальневосточный театр на собственные силы Японии и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Используя возражения Советского Союза, следует затягивать мирную конференцию для Японии» (на фото — подписание капитуляции Японии, 2 сентября 1945 года)

Фото: Темин Виктор / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Используя возражения Советского Союза, следует затягивать мирную конференцию для Японии» (на фото — подписание капитуляции Японии, 2 сентября 1945 года)

Фото: Темин Виктор / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Для Дальнего Востока мы сможем выделить не более 400 000 человек. Вооружив восточные народы двумя-тремя видами авиации, танками, артиллерией и другими видами боевой техники и используя их под руководством 10 000 наших советников, мы сможем тем самым уменьшить пролитие крови нашей нации.

Далее я позволю себе изложить одно свое частное мнение с чисто стратегической точки зрения о ремилитаризации Японии.

Используя возражения Советского Союза, следует затягивать мирную конференцию для Японии и руководить Японией в условиях оккупационного режима, превращая ее в свою военную базу, независимо от того, желают или нет этого японцы…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ограничиться только использованием японцев» (на фото — японские военнопленные на острове Гуам, 1945 год)

Фото: Library of Congress «Ограничиться только использованием японцев» (на фото — японские военнопленные на острове Гуам, 1945 год)

Фото: Library of Congress

По логике вещей не возникает никаких сомнений в том, что главным театром военных действий будет Европа, и, в частности, Западная Европа.

70% всей промышленности, от которой зависит военная мощь Советского Союза, находится западнее и южнее Урала. Если война дойдет до Урала, то ее исход будет в основном решен…

Самая главная цель нашей стратегии состоит в том, чтобы разрушить или захватить промышленные районы и центры нефтяной промышленности и, выведя одновременно полностью из строя транспорт, поставить противника в критическое положение; заманить ловкими маневрами действующую армию противника в умеренный пояс Западной и Южной Европы, вынудить его к решающему сражению в Западной Европе и, используя все свое превосходство, не дать возможность силам противника отойти в районы восточнее Польши. Если белому медведю удастся убежать в холодные лесные чащи, то тогда, как подтверждает история, его нелегко будет окончательно уничтожить…

Прошу обратить серьезное внимание на то, чтобы предотвратить разглашение содержания моего настоящего доклада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Очень жаль,— писал И. В. Сталин,— что Федотов слишком наивен и не прозорлив как разведчик»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Очень жаль,— писал И. В. Сталин,— что Федотов слишком наивен и не прозорлив как разведчик»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Из шифротелеграммы находившегося на отдыхе И. В. Сталина в Москву членам Политбюро ЦК ВКП(б) В. М. Молотову и Г. М. Маленкову, 12 сентября 1948 года.

Читал сообщение тов. Федотова о японских разведчиках и их планах.

Считаю, что установка японских разведчиков на решительную борьбу против США и Китая, квалифицируемых ими как главных врагов,— является провокационной. Секретный доклад генерал-майора Барр является трафаретным и ничего нового не дает. Подозрительно предложение японских разведчиков об установлении связи с ними в Нанкине или Шанхае, контролируемых американцами.

Мое мнение:

а) японских разведчиков благодарить за сообщение и сказать им, что доклад генерал-майора Барр и предложение японских разведчиков переданы в Москву, но ответ еще не получен;

б) денег японским разведчикам не давать;

в) нашему резиденту Цветкову сказать, чтобы он деликатно отшил от себя японских разведчиков;

г) иметь в виду, что американцы будут и впредь подсылать к нам всяких разведчиков, причем политика наших резидентов должна состоять в том, чтобы выслушать их и потом отшиться от них.

Очень жаль, что Федотов слишком наивен и не прозорлив как разведчик.

Из шифротелеграммы В. М. Молотова и Г. М. Маленкова И. В. Сталину, 13 сентября 1948 года.

Вашу телеграмму о японских разведчиках получили. Все друзья согласны с Вашими выводами. Несомненно, эта акция японских разведчиков является провокационной и проводится по директиве американцев.

Тов. Федотову даны необходимые указания по всем пунктам Вашей телеграммы.

(Подполковник П. Г. Цветков был отозван из Японии и в октябре 1948 года зачислен в резерв назначения Комитета информации при Совете министров СССР.— «История»).

Публикация Евгения Жирнова