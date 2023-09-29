Финальное изобилие

Cразу две российские спортсменки в ближайший уикенд примут участие в финалах турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В Токио на Toray Pan Pacific Open Tennis, представительном состязании категории 500 с призовым фондом $780 тыс., в решающей стадии выступит или Анастасия Павлюченкова, или Вероника Кудерметова. Они встретятся в полуфинале, после того как Кудерметова в четвертьфинале в трех сетах одолела вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек. А в китайском Нинбо, где на турнире категории 250 разыгрывается $260 тыс., до финального матча сенсационно дошла 19-летняя Диана Шнайдер.

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Фото: Richard A. Brooks / AFP Анастасия Павлюченкова

Фото: Richard A. Brooks / AFP

Нынешняя неделя довольно неожиданно получается одной из самых успешных в истории российского тенниса. Во вторник отличились Карен Хачанов, завоевавший титул в Чжухае, и Роман Сафиуллин, который впервые в своей карьере сыграл финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Чэнду. А теперь их соотечественницы оказались в центре внимания сразу на двух состязаниях Женской теннисной ассоциации (WTA).

В Токио на Toray Pan Pacific Open Tennis, одном из самых важных состязаний осенней азиатской серии WTA, за выход в финал поборются Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Опытнейшая Павлюченкова, которая зимой из-за перерыва, связанного с травмой колена, откатилась в рейтинге WTA в девятую сотню, но вернулась и дошла до четвертьфинала Roland Garros, продолжает набирать обороты. В Токио она разобралась с 20-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич, перспективной чешкой Линдой Носковой и россиянкой Екатериной Александровой, в результате чего вплотную приблизилась к шестому десятку мировой классификации. Кудерметова же решает другие задачи. Завершив прошлый сезон в топ-10, она, наоборот, в последнее время переживала спад. Отчасти он был связан с травмами, но сейчас этот период, кажется, позади. На US Open и недавнем турнире в Гвадалахаре Кудерметовой временно помогал Дмитрий Турсунов, под руководством которого в последние годы явного прогресса добивались несколько сильных теннисисток.

И хотя в Токио Турсунов не приехал (вопрос продолжения их сотрудничества, по данным “Ъ”, остается открытым), Вероника Кудерметова выглядит там очень здорово.

Пройдя два круга, она впервые победила крайне сложную для себя соперницу, недавнего лидера мирового рейтинга польку Игу Швёнтек, которой легко проиграла все четыре предыдущих матча.

Статистика этого четвертьфинала выглядит странно. В общей сложности соперницы допустили 85 невынужденных ошибок, выиграв ударами навылет всего 19 очков. Но тому есть свое объяснение. Швёнтек после серии неудач в ходе американской серии, в том числе поражения в четвертом круге US Open, сейчас явно не так уверена в себе, как, например, на победном для нее Roland Garros. А Кудерметова была вынуждена много рисковать просто в силу своего обычного стиля, основанного на тотальном давлении. Как бы то ни было, победа над столь известной оппоненткой — 6:2, 2:6, 6:4 — стала самым громким успехом Кудерметовой после июньского выхода в финал на травяном турнире в Хертогенбосе. Что же касается полуфинала против Павлюченковой, то в нем шансы примерно равны. Об этом, в частности, говорит ничейный (2:2) счет личных встреч, которые между этими теннисистками всегда получаются напряженными.

Другую пару полуфиналисток в Токио составили две представительницы мировой элиты — американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари, а вот в Нинбо, расположенном на побережье Восточно-Китайского моря примерно в 200 км к югу от Шанхая, еще одна теннисистка из первой десятки, Унс Джабир из Туниса, проверит уровень мастерства 19-летней Дианы Шнайдер.

В карьере Шнайдер, которая в свое время удачно выступала за юниорские сборные России разных возрастов, затем уехала учиться в один из американских университетов, а в этом году пробилась в первую сотню, еще не было финалов на уровне WTA.

Сейчас же в четвертьфинале она удивила победой в трех партиях над 14-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой, дважды выигрывавшей Wimbledon, а в полуфинале со счетом 6:4, 6:1 разобралась с еще одной представительницей Чехии — 18-летней Линдой Фрухвиртовой, хотя та считается одной из самых перспективных представительниц своего поколения.

Евгений Федяков