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Коммерсантъ FM
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Глава Минздрава заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России как стабильную, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, в стране отмечается подъем заболеваемости коронавирусом.

Говоря о гриппе, он уточнил, что число случаев заражения росло в период начала учебного года, когда дети вернулись в школы. «Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение... Но в некоторых других регионах пока продолжается еще незначительный подъем»,— сказал господин Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде (цитата по ТАСС).

В случае с COVID-19 министр отметил, что число госпитализаций небольшое. «Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития»,— добавил Михаил Мурашко.

С конца августа в мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола». За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 22,3%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пока не видит оснований для возвращения масочного режима.

Подробности — в материале «Ъ» «Россияне открыли сезон кашля».

Лаура Кеффер

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