На Кубани утвердили состав комиссии по контролю запасов топлива на заправках

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края утвердило состав межведомственной комиссии по контролю запасов топлива на заправках. Приказ ведомства опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работа комиссии будет обеспечена на период нормализации ситуации с поставками топлива на АЗС края, вызвавшей дефицит бензина.

Председателем комиссии утвержден начальник управления инженерной инфраструктуры ТЭК И ЖКХ министерства. Данный пост в настоящее время занимает Андрей Плетиков. В состав комиссии, согласно документу, вошли представители краевого управления Роспотребнадзора, антимонопольной службы Краснодарского края и главный консультант нефтегазовой отрасли управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Минэнерго заявили, что на Кубань направят топливо для ликвидации дефицита.

Анастасия Донскова

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