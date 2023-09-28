Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани утвердили состав комиссии по контролю запасов топлива на заправках

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края утвердило состав межведомственной комиссии по контролю запасов топлива на заправках. Приказ ведомства опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работа комиссии будет обеспечена на период нормализации ситуации с поставками топлива на АЗС края, вызвавшей дефицит бензина.

Председателем комиссии утвержден начальник управления инженерной инфраструктуры ТЭК И ЖКХ министерства. Данный пост в настоящее время занимает Андрей Плетиков. В состав комиссии, согласно документу, вошли представители краевого управления Роспотребнадзора, антимонопольной службы Краснодарского края и главный консультант нефтегазовой отрасли управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Минэнерго заявили, что на Кубань направят топливо для ликвидации дефицита.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...