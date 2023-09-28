На Кубани утвердили состав комиссии по контролю запасов топлива на заправках
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края утвердило состав межведомственной комиссии по контролю запасов топлива на заправках. Приказ ведомства опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Работа комиссии будет обеспечена на период нормализации ситуации с поставками топлива на АЗС края, вызвавшей дефицит бензина.
Председателем комиссии утвержден начальник управления инженерной инфраструктуры ТЭК И ЖКХ министерства. Данный пост в настоящее время занимает Андрей Плетиков. В состав комиссии, согласно документу, вошли представители краевого управления Роспотребнадзора, антимонопольной службы Краснодарского края и главный консультант нефтегазовой отрасли управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее в Минэнерго заявили, что на Кубань направят топливо для ликвидации дефицита.
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