Глава ГУР Украины: большая часть наступления ВСУ ведется в пешем строю

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил The Wall Street Journal, что контрнаступление украинской армии по большей части проходит в пешем порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters

«То же самое можно было наблюдать осенью прошлого года, когда русские вели собственное наступление, прежде всего в Бахмуте. Точно так же использование тяжелой бронетехники было минимальным, все воевали в пешем строю. Я не думаю, что сейчас что-то изменится»,— сказал господин Буданов.

По данным The New York Times, с начала 2023 года российская армия заняла в два раза больше территорий (532 кв. км), чем украинская (230 кв. км). 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина за три месяца не достигла целей контрнаступления. На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении украинской армии. 16 сентября Виталий Ганчев, глава действующей на подконтрольной России части Харьковской области военно-гражданской администрации, заявил, что российские военные «хорошо продвинулись» и закрепились на опорных пунктах в регионе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».