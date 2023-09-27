Глава администрации Харьковской области заявил о продвижении российских войск

Российские военные в последнее время «хорошо продвинулись» и закрепились на опорных пунктах в Харьковской области, утверждает глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, войска РФ заняли ключевые позиции, стратегически удобные для дальнейшего продвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Как утверждает господин Ганчев, украинцы несут «очень большие потери». «Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новые резервы, оказывает ожесточенное сопротивление»,— сказал в эфире «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

5 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления. На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ. 16 сентября Виталий Ганчев сообщал о серьезных боях у реки Оскол в Харьковской области.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер