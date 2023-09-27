Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 сентября

9:02. Ведется обстрел села Большетроицкое Шебекинского городского округа Белгородской области — РСЧС.

8:50. Состояние женщины, получившей вечером 26 сентября осколочное ранение головы при обстреле села Долгое Валуйского городского округа, оценивается как средней степени тяжести. Об этом рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его данным на утро 27 сентября, врачи готовят пострадавшую к операции.

7:39 Российская система чрезвычайных ситуаций сообщила об обстреле села Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области.