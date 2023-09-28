Липецкие отчимы и мачехи получили право на выплату для родителей погибших военных

Депутаты Липецкого облсовета утвердили расширение списка получателей региональной ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. руб. родственникам погибших военнослужащих. В него вошли отчимы и мачехи, сообщили в облсовете.

Чтобы стать получателями выплаты, отчим или мачеха должны проживать в Липецкой области и получать федеральную пенсию по потере кормильца, а также не менее пяти лет воспитывать и содержать пасынка или падчерицу, которые впоследствии погибли.

Какие меры поддержки для семей мобилизованных предлагались в Липецкой области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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