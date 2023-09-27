Армения сообщила об эвакуации из Нагорного Карабаха более 50 тыс. человек

Число выехавших из Нагорного Карабаха в Армению превысило 50 тыс., заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян. Регион покинули уже более трети живших там армян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

«На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 50 243 насильственно перемещенных лиц»,— заявила госпожа Багдасарян на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Всего, по данным властей Армении, в Карабахе до военного конфликта проживало 120 тыс. армян.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Об их завершении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 20 сентября. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий в республике погибли не менее 200 человек, было ранено 400. Азербайджан сообщил о гибели 192 военных.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».