Британия одобрила разработку крупнейшего месторождения нефти в Северном море

Британские регуляторы одобрили разработку крупнейшего из неосвоенных нефтяных месторождений Роузбэнк, которое находится в Северном море в 130 км к западу от Шетландских островов. Месторождение, ведущим оператором которого является норвежская компания Equinor, может дать от 300 млн до 500 млн баррелей нефти.

Equinor будет добывать нефть вместе с британским партнером — компанией Ithaca Energy. Их доли в проекте составляют 80% и 20% соответственно. По оценкам разработчиков, прямые инвестиции в рамках этого проекта составят около £8,1 млрд, из которых £6,3 млрд будут вложены в британские компании. Суточный объем добычи может составлять 69 тыс. баррелей.

Месторождение Роузбэнк было открыто в 2004 году, но запуск его разработки откладывался в том числе из-за протестов противников использования ископаемого топлива. Однако в июле этого года на фоне энергетического кризиса и роста цен на топливо британское правительство выступило с заявлением о том, что оно намерено активно выдавать лицензии на добычу нефти и газа в Северном море, чтобы обеспечить энергетическую независимость королевства.

По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, «хотя мы осуществляем переход на возобновляемые источники энергии, мы по-прежнему нуждаемся в нефти и газе, и имеет смысл использовать свои собственные ресурсы». По мнению министра финансов Джереми Ханта, власти дают «инвесторам уверенность, необходимую для инвестиций в страну, производства в ней, экспорта из нее, а также обеспечивают тысячи рабочих мест для британцев».

Между тем активисты-экологи предупреждают, что сжигание нефти и газа из месторождения Роузбэнк приведет к выбросу более 200 млн тонн углекислого газа. Против разработки месторождения высказались более 700 ученых и активистов, направившие открытое письмо премьер-министру Великобритании, а также более 200 организаций, в том числе правозащитных.

Представитель Партии зеленых в парламенте Каролин Лукас назвала решение властей «морально непристойным», отметив, что оно не улучшит энергетическую безопасность страны и не снизит коммунальные счета, «но сокрушит наши обязательства в области климата и уничтожит глобальное лидерство».

Между тем, Международное энергетическое агентство заявило недавно о скором конце эры нефти, газа и угля. О том, насколько обоснован прогноз МЭА, читайте с материале «Ископаемому топливу расписывают будущее».

Алена Миклашевская