Ископаемому топливу расписывают будущее

Международное энергетическое агентство заявило о скором конце эры ископаемого топлива. Об этом говорится в прогнозе организации. Глава агентства Фатих Бироль в интервью Financial Times сообщил, что пик спроса на нефть, газ и уголь придется уже на это десятилетие. В дальнейшем же потребность в ископаемых видах топлива в мире будет сокращаться. Основная причина — быстрое развитие возобновляемой энергетики, в том числе рост спроса на солнечные панели и электромобили, а также структурные сдвиги в экономике Китая. Пекин, как уточнил Бироль, постепенно отказывается от угля в пользу более экологичных видов топлива.

Насколько реалистичен этот прогноз? По мнению эксперта по энергетике Финансового университета Станислава Митраховича вероятность подобного сценария крайне мала. Да и позиция самого Международного энергетического агентства вполне может радикально изменится, замечает эксперт:

«МЭА, например, в 2021 году, когда в Европе и в Китае тоже разворачивался энергетический кризис, выпустило доклад, в котором рассказывало, что нужно прекращать любые инвестиции в нефтегазовый сектор, чтобы достичь климатических целей.

После того, как ЕС не очень пережил этот кризис, агентство выпустило другой отчет, в котором уже более осторожно подходило к вопросу, отметив, что, может быть, какое-то время все-таки нужно инвестировать в нефтегазовый комплекс.

Теперь, видимо, они посчитали, что Европа оклемалась, в том числе за счет потери части промышленности, и опять надо, видимо, заканчивать эру углеводородов.

Вместе с тем вопрос о времени ее окончания принципиален, потому что одно дело, если это будет где-нибудь в середине XXI века, а другое дело, если через десять лет.

Вот сейчас, например, судя по тому, что новое руководство компании Shell не очень любит повторять тезисы своих предшественников о том, что пора уже быстрее сворачивать нефтегаз, может быть, некоторые компании как раз более трезво стали смотреть на ситуацию».

Согласно данным аналитического центра в области энергетики Ember, по итогам прошлого года доля ветровой и солнечной энергии в мировом балансе выросла до рекордных 12%. В 2021 году показатель составил 10%.

Технологии развиваются, так что в перспективе «зеленая энергетика», возможно, займет лидирующие позиции, не исключает эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Однако, это произойдет, по его мнению, не ранее чем через несколько десятилетий:

«Во-первых, этих видов топлива — нефти, угля и газа — еще достаточно много в мире, их можно добывать, и этот процесс не так труден и дорог.

Второй момент — возобновляемые источники электроэнергии тоже оказались неидеальны. Технологии, конечно, тоже развиваются, но такого, чтобы, грубо говоря, с квадратного метра солнечных панелей вы бы получали столько же электричества, сколько раньше брали от 100 метров, пока нет.

Поэтому в данном случае я не соглашусь с мнением МЭА о том, что от нефти, газа и угля будут отказываться буквально в ближайшие годы.

Думаю, что на это уйдет еще достаточно долгое время, и потребление этих широко распространенных и потребляемых сегодня видов топлива еще продолжится».

В апреле ОПЕК обвинила МЭА в разжигании волатильности на рынках путем призывов прекратить инвестиции в новые нефтяные разработки.

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Андрей Загорский