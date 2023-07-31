Британия выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море

Правительство Великобритании заявило, что намерено продолжить активно выдавать лицензии на добычу нефти и газа в Северном море, чтобы обеспечить энергетическую независимость королевства.

В частности, власти подтвердили проведение еще нескольких раундов выдачи лицензий нефтедобывающим компаниям для работ в Северном море, в рамках которых будут розданы «сотни новых лицензий». Сейчас власти проводят уже 33-й такой раунд. Следующий должен состояться осенью, когда компании получат более 100 лицензий.

Правительство Великобритании активизировало выдачу лицензий на добычу нефти и газа в Северном море осенью 2022 года. В настоящее время в Северном море добывается объем газа, который обеспечивает около 40% потребностей Великобритании. По оценкам британского регулятора North Sea Transition Authority (NSTA), эта доля к 2030 году сократится до 30%.

Кирилл Сарханянц