Глава Минсельхоза Польши попросил Украину отозвать иск в ВТО

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с польским коллегой Робертом Телусом. Тот попросил Киев отозвать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенного Варшавой эмбарго на ввоз украинского зерна.

Стороны также обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу и, в частности, получение агропредпринимателями лицензий от украинского правительства. В Варшаве тоже изучают механизм выдачи лицензий украинским экспортерам, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав ведомств через неделю.

Господин Сольский также анонсировал трехстороннюю встречу министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта. Встреча пройдет в ближайшие дни, дата не приводится.

Еврокомиссия 15 сентября не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Венгрия, Польша и Словакия ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Украина сочла это нарушением норм ВТО. 21 сентября Минсельхоз страны договорился со Словакией о поставках зерна , а также с властями Польши о поиске взаимовыгодного решения по экспорту зерна.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер