Россия расширила санкции против Великобритании

МИД России включил в список персональных санкций против Великобритании еще 23 человека. Среди них — начальник штаба обороны ВС королевства Энтони Радакин и председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри.

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Также в «стоп-лист» российского дипломатического ведомства включены сотрудники британских политологических центров, которые «вовлечены в сбор и анализ информации для борьбы с Россией». Въезд был запрещен и главе совета директоров BAE Systems Крессиде Хогг (производитель БМП Bradley, танков Challenger 2 и другой военной техники).

«Попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны»,— говорится в сообщении МИДа.

В январе Россия включила в «стоп-лист» 36 британцев. Под ограничения подпали в том числе глава британского МИДа Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандер. В августе МИД России включил в черный список еще 54 гражданина Великобритании. Поводом для расширения черного списка Москва называли «агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса». Великобритания в том же месяце расширила санкции против России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер