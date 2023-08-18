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Коммерсантъ FM
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МИД России включил в черный список 54 гражданина Великобритании

МИД России расширил список персон нон-грата, включив в него 54 гражданина Великобритании — это политики, представители силовых структур, юристы и журналисты. Расширение черного списка в министерстве назвали ответом «на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса».

МИД России не приводит полный список персон нон-грата. Как сказано в сообщении ведомтсва, в него вошли в том числе «активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России» министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, «ответственная за поставки на Украину вооружений» замминистра обороны страны Аннабель Голди, а также прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.

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