Экс-чиновнику зачли заслуги

Бывший начальник отдела государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Кубани Андрей Концеводов проведет в колонии строгого режима четыре года вместо ранее назначенных судом семи лет. Краснодарский крайсуд изменил приговор экс-чиновнику, осужденному за взятку. В 2020 он году получил от директора лесничества 500 тыс. руб. за покровительство по службе. Подсудимый просил переквалифицировать обвинение на менее тяжкий состав «мошенничество», крайсуд оставил в силе обвинение в коррупции, но снизил срок с учетом положительных характеристик Концеводова по месту работы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срок наказания Анлрею Концеводову снижен с учетом положительных характеристик по месту работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Срок наказания Анлрею Концеводову снижен с учетом положительных характеристик по месту работы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда смягчила приговор Андрею Концеводову, экс-руководителю отдела государственного лесного надзора регионального министерства природных ресурсов. Как следует из опубликованного в картотеке суда судебного акта, семилетний срок лишения свободы, назначенный подсудимому Ленинским райсудом Краснодара, сокращен до четырех лет с отбыванием в колонии строгого режима. Размер штрафа, назначенного экс-чиновнику, снижен с 5 млн руб. до 2,5 млн руб.

Андрей Концеводов в ноябре 2022 года Ленинскиим судом был признал виновным в получении крупной взятки за общее покровительство по службе (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Согласно приговору суда, в июне 2020 года чиновник встретился с директором Новороссийского лесничества (филиал государственного казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу», подведомственного краевому министерству природных ресурсов).

Высокопоставленный сотрудник минприроды сообщил директору лесничества, что тот должен передавать ему денежные средства, чтобы к работе лесничества не возникали вопросы со стороны министерства.

Первую выплату чиновник определил в сумме 500 тыс. руб. Понимая, что он находится в служебной зависимости от Андрея Концеводова, директор лесничества согласился, но заявил о ситуации в правоохранительные органы.

14 августа 2020 года в Краснодаре он сел в автомобиль Концеводова и во время поездки положил в перчаточный ящик пакет с денежными средствами и муляжами купюр. В этот момент машину остановили сотрудники краевого УФСБ России. Увидев их, чиновник выбросил пакет с деньгами на дорогу, после чего был задержан. Расследованием дела занималось следственное управление СКР по Краснодарскому краю. В ходе следствия и суда Андрей Концеводов объяснял, что якобы обманывал директора лесничества, не имея реальной возможности повлиять на деятельность учреждения. В апелляционной жалобе экс-чиновник просил переквалифицировать обвинение на статью «покушение на мошенничество» и назначить условное наказание.

Краснодарский крайсуд, изучив доводы жалобы, не нашел оснований для изменения квалификации, согласившись с первой инстанцией в том, что Андрей Концеводов, занимая должность начальника отдела государственного лесного надзора краевого минприроды, был обязан принимать участие в проверках деятельности подведомственных министерству организаций, в том числе ГКУ «Комитет по лесу», следовательно, имел возможность действовать в пользу директора лесничества.

При этом апелляционная инстанция сочла, что в приговоре не в достаточной мере учтены смягчающие обстоятельства: исключительно положительные характеристики с места работы и жительства, наличие наград и медалей, состояние здоровья Андрея Концеводова, семейные обстоятельства (малолетний ребенок и престарелые родители).

«Данные о личности осужденного и признание им факта противоправных действий безусловно свидетельствует о наличии обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления»,– говорится в определении крайсуда.

В этой ситуации суд счел возможным назначить экс-чиновнику наказание ниже низшего предела (7 лет лишения свободы), предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ. «Ъ-Юг» не удалось выяснить, намерена ли защита Андрея Концеводова обжаловать приговор в кассационной инстанции – телефон адвоката Юлии Владыкиной не ответил.

Анна Перова, Краснодар