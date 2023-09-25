Российскому теннисисту Аслану Карацеву не удалось выйти в финал турнира в Чжухае

Российский теннисист Аслан Карацев уступил японцу Ёсихито Нисиоке в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае. Матч продолжался 1 час 59 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу японского теннисиста.

По результатам матча Карацева и Нисиоке определился соперник для россиянина Карена Хачанова. Ранее сегодня, 25 сентября, Хачанов одержал победу в матче с американцем Себастьяном Корду. Карен Хачанов и Ёсихито Нисиока встретятся на теннисном корте 26 сентября.

Zhuhai Championships — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Чжухае. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере $1 млн. Победитель турнира получит 250 рейтинговых очков.

Аслану Карацеву 30 лет, он занимает 63-е место в рейтинге ATP. На его счету три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Карацева на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.