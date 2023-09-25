Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский теннисист Хачанов вышел в финал турнира в Чжухае

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Корду и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае. Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова.

На турнире в Чжухае Карен Хачанов одержал первые с июня победы в одиночном разряде. После поражения 6 июня в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) он снялся с Wimbledon из-за травмы. В финале ATP Хачанов сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и японцем Ёсихито Нисиокой.

Zhuhai Championships — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Чжухае. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере $1 млн.

Карену Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров под эгидой организации. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...