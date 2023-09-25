Российский теннисист Хачанов вышел в финал турнира в Чжухае

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Корду и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае. Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова.

На турнире в Чжухае Карен Хачанов одержал первые с июня победы в одиночном разряде. После поражения 6 июня в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) он снялся с Wimbledon из-за травмы. В финале ATP Хачанов сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и японцем Ёсихито Нисиокой.

Zhuhai Championships — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Чжухае. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере $1 млн.

Карену Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров под эгидой организации. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Милена Костерева