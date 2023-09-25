Комитет Совфеда рекомендовал переназначить Зорькина председателем КС

Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате снова назначить Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС). Сенаторы также рекомендовали назначить Михаила Лобова на должность судьи КС. СФ рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании сегодня, 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КС Валерий Зорькин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель КС Валерий Зорькин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава КС поблагодарил сенаторов за оказанное доверие и заверил их, что будет «честно и добросовестно выполнять свои функции». «В принципе, я уже нахожусь в таком возрасте, когда ко всякому готовился, и на это надо смотреть вполне прозаично. И вместе с тем радостно, потому что небеса распорядились так, что я живу, радуюсь, голова работает пока еще, мне так кажется»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Зорькин возглавлял Конституционный суд с 1991 по 1993 год, после чего был вновь назначен на этот пост в 2003 году. В феврале 2023-го ему исполнилось 80 лет. Возрастного ценза для председателя КС в России нет, глава суда утверждается каждые шесть лет. 22 сентября СФ получил представление президента Владимира Путин о назначении Валерия Зорькина на новый срок.

Подробности — в материале «Ъ» «КС прирастает Европой».

Лаура Кеффер