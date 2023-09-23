Bloomberg: США требуют от Польши объяснить слова о прекращении поддержки Киева

США попросили у Польши объяснить суть заявлений о том, что Варшава больше не будет оказывать военную поддержку Украине, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона. Ранее об отказе от новых поставок оружия Киеву заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, однако польский президент Анджей Дуда впоследствии сообщил, что главу кабмина страны «неправильно поняли».

Как отметил собеседник агентства, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, конкретная позиция Польши по поддержке Украины остается неясной. В связи с этим американские власти попросили польских коллег как можно скорее разъяснить ситуацию и дать понять, действительно ли Варшавой рассматривается вопрос о прекращении военных поставок Киеву.

Также Bloomberg приводит слова неназванного европейского дипломата, который на условиях анонимности рассказал, что официальные лица Польши заверили своих иностранных коллег, что их страна все-таки продолжит военную поддержку Украины, но в «меньших объемах». Он отметил, что полное прекращение военной поддержки со стороны Варшавы может «подорвать единство НАТО».

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Polsat, что его страна больше не поставляет Украине вооружение. По его словам, сейчас Польша сама вооружается самым современным оружием. По словам польского президента Анджея Дуды, слова премьера «были истолкованы худшим образом из всех возможных». «Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому. Кому бы то ни было»,— пояснил он в интервью телеканалу TVN24.

Раскол в отношениях между Польшей и Украиной произошел в этом месяце после решения Варшавы продлить эмбарго на поставки украинского зерна и ответного иска в ВТО от Киева. Запрет также ввели Венгрия и Словакия, обосновав этот шаг защитой интересов фермеров. 21 сентября Украина договорилась о поставках зерна с Польшей и Словакией, украинские власти сообщили, что отзовут иски в ВТО к этим государствам.

Подробности — в материале «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Александр Кислов