Нефтяники на совещании с Новаком заявили об отсутствии дефицита топлива

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний. Участники совещания указали на отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства, вице-премьер планирует встречаться с главами нефтяных компаний каждую неделю «до урегулирования ситуации на топливном рынке».

Как сказано в сообщении пресс-службы правительства, на российских НПЗ, нефтебазах и в резервуарах «Транснефти» остаются «достаточные запасы топлива».

На совещании также обсуждалось снижение цен на основные виды нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. С 18 сентября биржевая стоимость АИ-92 в европейской части России снизилась на 20%, АИ-95 — на 22%, летнего дизельного топлива — на 18%.

8 сентября Александр Новак проводил совещание с представителями нефтяных компаний о снабжении автомобильным топливом аграриев. Участники встречи заверили, что могут поставить необходимые объемы. 6 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам заявил, что регионы столкнулись с угрозой дефицита топлива. Это произошло на фоне роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ.

Согласно постановлению правительства, с 21 сентября экспорт товарного бензина и дизтоплива временно запрещен. Сроки действия запрета не уточняются. Мера должна помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, цены на которые этим летом неоднократно обновляли исторические максимумы.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Лусине Баласян