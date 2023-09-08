Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев топливом

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний о поставках топлива сельхозпроизводителям. На встрече участники пообещали снабжение аграриев необходимым объемом автомобильного топлива.

«Участники отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива. Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объеме»,— говорится в сообщении на сайте правительства. В совещании также участвовали первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

6 сентября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам заявил, что регионы столкнулись с угрозой дефицита топлива. Павел Сорокин на том же заседании сказал, что Минсельхоз уже предупредил о необходимости горючего в 500 тыс. т для завершения полевых работ до ноября. Для достижения этого соглашения была организована встреча с Александром Новаком.

Об угрозе дефицита топлива уже заявляли в Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков. По словам главы ассоциации Вячеслава Трунаева, помимо повышения цен на дизельное топливо ситуацию усугубляет остановка на плановый ремонт нескольких НПЗ региона. По этому вопросу он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Лусине Баласян