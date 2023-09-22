ФНС предупредила о мошеннических рассылках от ее имени

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что не рассылает письма с требованием уплаты налогов, содержащие ссылку для оплаты. Подобные письма приходят от мошенников, уточнили в ведомстве.

По данным ФНС, в этой рассылке предлагается погасить налоговой задолженность «при личном визите в инспекцию, либо перейдя по ссылке и отправив копию чека якобы уведомившему инспектору». Мошенники обосновывают это тем, что долг по налогам и сборам датируется 2021 годом, поэтому не отражается на госуслугах и в ЛК налогоплательщика.

Так на электронную почту могут отправлять письма с приглашением к организации пассивного дохода и подключением для этого личного кабинета налогоплательщика. В этой рассылке тоже есть ссылки для перехода, которые ведут на мошеннические сайты, при этом к письму прилагаются реквизиты инспекции и приглашение ее посетить.

«ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе»,— говорится в пресс-релизе.

В 2022 году Центробанк сообщал о росте активности мошенников. В ноябре регулятор выявил более 110 тыс. злоумышленников, что стало самым высоким показателем с 2019 года. В июле ВТБ сообщал, что мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов.

Лаура Кеффер