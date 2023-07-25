ВТБ: мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества, который используют злоумышленники для вымогательства денег. За обзор товаров в интернет-магазинах мошенники обещают платить до 360 тыс. руб. в месяц. На самом деле, предупреждают в ВТБ, такое сотрудничество может привести к потере денежных средств.

Россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с номера телефона, зарегистрированного за рубежом. Злоумышленники предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тыс. руб. в день и до 360 тыс. — в месяц за проделанную работу.

Однако для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере. ВТБ отмечает, что мошенническая схема построена по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на указанный счет небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться от числа просмотров товаров в интернет-магазинах.

Мошенники обещают, что доходность сотрудников будет увеличиваться прямо пропорционально размеру вложенных средств. При этом вывести заработанные деньги у согласившихся на такое сотрудничество россиян не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства, обращает внимание ВТБ.

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, чтобы обезопасить себя, россиянам следует всегда обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение, и не реагировать на такие рассылки. «Все мошеннические схемы с приемом на "работу" выглядят одинаково. Их главная цель — привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы»,— добавил он (цитата по пресс-релизу, который есть у «Ъ»).

В 2022 году Банк России сообщал о росте активности банковских мошенников. В ноябре регулятор выявил более 110 тыс. злоумышленников, что стало самым высоким показателем с 2019 года. В первом квартале этого года также установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб. 24 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает работающие в стране банки проверять все переводы физических лиц в случае подозрения на мошенничество, а также приостанавливать подозрительные операции на два дня.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Банки присмотрят за переводами».

Милена Костерева