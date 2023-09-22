Пентагон: Украина получит танки Abrams в ближайшие дни или недели

Отправка американских танков Abrams на Украину «идет по плану», заявил представитель Пентагона Патрик Райдер По его словам, танки прибудут в ближайшие дни или недели.

«По соображениям безопасности, я не могу сообщить о деталях: как и когда именно они прибудут на Украину, но могу сказать, что мы ожидаем их поставки в ближайшие дни и недели»,— уточнил он на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что в Дании уже началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Господин Райдер сказал, что пилоты также прибудут в США, где сначала пройдут обучение английскому для последующих тренировок на F-16.

Президент США Джо Байден в январе объявил об отправке Украине танков Abrams. В мае их доставили в Германию. В том же месяце украинских военных начали обучать управлять ими, а в августе они закончили обучение. В сентябре секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина получит от США более десяти танков Abrams в ближайшее время.

Лаура Кеффер