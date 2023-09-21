Представитель Алиева: судьба армян в Карабахе — дело Азербайджана

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что дальнейшую судьбу проживающих в Нагорном Карабахе армян будет решать Азербайджан, поскольку это его внутреннее дело. Он также добавил, что о репатриации речь не идет.

«Мы предоставили армянской стороне черновик мирного соглашения и теперь ждем их ответа. Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашение, поскольку это внутреннее дело Азербайджана»,— заявил представитель азербайджанского президента Sky News Arabia.

Ранее сегодня, 21 сентября, в городе Евлах прошла встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха. На переговорах обсуждался вопрос реинтеграции проживающего в Карабахе армянского населения.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400.

При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Армения не участвовала в этих переговорах. Вчера, 20 сентября, вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе удалось выполнить за сутки.

Подробнее о конфликте — в материале «На свой Арцах и риск».

Анастасия Ларина