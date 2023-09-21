В Евлахе завершилась встреча представителей Азербайджана с армянами Карабаха

В городе Евлах завершилась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха. Как передает местное агентство АПА, на переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Переговоры стартовали около 9:30 мск. Нагорный Карабах на переговорах представляют депутаты парламента непризнанной республики Давид Мелкумян и Арег Авагян. От Баку — ответственный за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана в Карабахском регионе Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов. Во встрече также участвовали представители российского миротворческого контингента.

Около 12:00, за полчаса до конца встречи, «РИА Новости» сообщило, что с площади перед зданием, где шли переговоры, «удалили всех присутствовавших», в том числе журналистов.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Карабахе. Сообщалось об обстрелах, по данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. Российские миротворцы вывезли из опасных районов 5 тыс. человек. Вчера, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, Азербайджан подтвердил договоренность прекратить огонь.

Как конфликт в Карабахе вступил в стадию окончательного разрешения в пользу Азербайджана — в материале «Ъ» «На свой Арцах и риск».

Виктория Колганова