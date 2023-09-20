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Коммерсантъ FM
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Представитель МИД Армении обвинил Запад в безразличии к армянам Карабаха

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян сказал, что европейские и американские политики терпимо отнеслись к «этнической чистке» в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном»,— сказал господин Марукян, комментируя фотографию с толпой людей у здания аэропорта. Далее он написал фразу «это вы терпите» и отметил аккаунты президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Франции Эмманюэля Макрона, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Сторона Баку отрицает большие жертвы «антитеррористической операции». «Утверждения о якобы массовых жертвах в результате операции Баку в Карабахе не соответствуют действительности»,— заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорно-Карабахской республике. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российскими миротворцами за сутки были эвакуированы больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Петр Бузлаев

Фотогалерея

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия &lt;br> На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе&lt;br> На фото: митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет&lt;br> На фото: митинг у правительства Армении

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку &lt;br> На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе &lt;br> На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР&lt;br> На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

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