Представитель МИД Армении обвинил Запад в безразличии к армянам Карабаха

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян сказал, что европейские и американские политики терпимо отнеслись к «этнической чистке» в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном»,— сказал господин Марукян, комментируя фотографию с толпой людей у здания аэропорта. Далее он написал фразу «это вы терпите» и отметил аккаунты президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Франции Эмманюэля Макрона, главы Евросовета Шарля Мишеля и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Сторона Баку отрицает большие жертвы «антитеррористической операции». «Утверждения о якобы массовых жертвах в результате операции Баку в Карабахе не соответствуют действительности»,— заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорно-Карабахской республике. По данным Армении, в результате обстрелов погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российскими миротворцами за сутки были эвакуированы больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Петр Бузлаев