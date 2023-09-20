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Коммерсантъ FM
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В Windows 11 в меню «Пуск» появятся ссылки на рекомендованные сайты

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11, в котором в систему добавили ряд нововведений, включая рекомендательные ссылки в меню «Пуск». Новую предварительную сборку операционной системы пока могут скачать только участники программы Windows Insider.

Меню «Пуск» в Windows и ранее предоставляло пользователям рекомендации, но они были только в рамках системных настроек. Теперь же среди рекомендаций будут ссылки на сайты, которые система посчитает полезными и любопытными для пользователя, например, ссылки на стриминговые сервисы Netflix или Spotify. В Microsoft считают, что нововведение предоставит пользователям быстрый доступ к сайтам, которые важны для них. Рекомендации можно редактировать и удалить те, которые покажутся неактуальными. Также пользователи смогут полностью отключить эту функцию в разделе настроек «Персонализация».

Ранее Microsoft добавила в приложение «Ножницы» в Windows функции копирования текста с изображения, а также тестирует возможность захвата видео. Также в Windows 11 страница настроек Windows 11 теперь будет адаптироваться под пользователя.

Евгений Федуненко

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