МИД Армении призвал запустить механизмы ОБСЕ из-за конфликта в Карабахе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал срочно запустить механизмы ОБСЕ, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе. Он сделал это заявление на встрече с председателем ОБСЕ и по совместительству министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

В ходе встречи Арарат Мирзоян отметил, что власти Азербайджана руководствуются чувством безнаказанности и воспринимают отсутствие сдерживающих мер со стороны международных организаций как вседозволенность. «Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность срочного запуска соответствующих механизмов ОБСЕ»,— отметил министр, его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о «антитеррористической операции» в Карабахе и начале полноценных боевых действий в регионе. К вечеру Азербайджан сообщил о захвате 60 позиций Армении. Минобороны Азербайджана говорит, что наносит удары только по военным целям. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что из-за обстрелов Азербайджана погибли семь мирных жителей.

МИД Азербайджана называл единственным путем к миру вывод армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и «роспуск режима в Степанакерте». Минобороны Армении отрицает наличие вооруженных сил в Карабахе.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян говорил, что Россия не выполняет обязательства по защите Нагорного Карабаха, установленные соглашением от 2020 года. МИД России призывал прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. К немедленной деэскалации в Карабахе Азербайджан призывал генсек ООН.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Анастасия Ларина