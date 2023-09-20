Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации в Карабахе

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе и возвращению к договоренностям о перемирии от 2020 года. Об этом говорится в комментарии его представителя Стефана Дюжаррика.

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Фото: Brendan McDermid, Reuters Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Brendan McDermid, Reuters

По его словам, господин Гутерриш призывает к облегчению доступа гуманитарных организаций в регион. Он также призывает стороны к деэскалации и более строгому соблюдению принципов международного гуманитарного права.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения»,— отметил господин Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 19 сентября, Азербайджан объявил «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). МИД Азербайджана называл единственным путем к миру в НКР вывод всех армянских вооруженных сил и «роспуск режима в Степанакерте». Минобороны Армении отрицает наличие своих вооруженных сил в Карабахе. Обострение также перекинулось в Ереван, где тысячи протестующих пошли на штурм здания правительства.

Подробности — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лаура Кеффер