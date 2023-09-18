Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны

Правительство Украины на сегодняшнем заседании решило уволить шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства Константин Ващенко. Об этом сообщил в Telegram министр украинского кабмина Олег Немчинов. Среди уволенных и Анна Маляр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Маляр Фото: Reuters / Gleb Garanich Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Анна Маляр Фото: Reuters / Gleb Garanich Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Также своих постов лишились Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега. Причины для увольнений власти не привели. Свою должность сохранил только первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

На прошлой неделе госпожа Маляр заявила, что украинские войска взяли Андреевку в Донецкой народной республике. Позднее она уточнила, что ошиблась, и объяснила это коммуникационным сбоем.

В январе Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвинили в закупке продуктов для тыловых частей по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. В сентябре был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. Его сменил в должности Рустем Умеров.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер