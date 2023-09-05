Министр обороны Украины Резников отправлен в отставку

Верховная рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны. В поддержку этого решения проголосовало 327 депутатов из 365. Об результатах сообщил в Telegram депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Алексей Резников
Фото: Gleb Garanich/File Photo, Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену главы Минобороны 3 сентября. 4На следующий день господин Резников подал заявление об отставке. Среди основных причин его ухода называли коррупция в оборонном ведомстве. Его преемником выдвинут глава Фонда госимущества Украины, экс-депутат Рустем Умеров.
Подробности — в публикации «Ъ» «Фон борьбы с коррупцией».