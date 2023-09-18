Кирби: эскалация конфликта на Украине навредит нацбезопасности США

США не поощряют атаки Украины по объектам на территории России, потому что это может привести к эскалации конфликта. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, решения о том, куда наносить удары, принимает президент Украины Владимир Зеленский, являющийся главнокомандующим вооруженными силами. Господин Кирби отметил, что США только предоставляют вооружение Украине, но конечные решения об атаках остаются за украинскими властями.

«По-прежнему на сегодняшний день мы не подталкиваем и не призываем (Украину.— "Ъ") к атакам внутри России. Мы считаем, что война идет на территории Украины, и надо фокусироваться на этом... Мы ясно дали понять, что мы не хотим видеть, как поставленное США оружие используется для ударов по территории России... Это не пойдет на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности»,— подчеркнул он.

В декабре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что США не запрещают использовать американское оружие против Крыма. The Washington Post писала, что украинские военные получают от США координаты для ракетных ударов. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что если ВСУ нанесут удары западными ракетами по территории России вне зоны военной операции, это будет рассматриваться как «полноценное втягивание» США в конфликт.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер