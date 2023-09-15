МИД Чехии: навязанный Украине мир даст России право расширять территории

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что любые условия мирного соглашения, навязанные Украине без ее согласия, обернутся против Запада. По мнению министра, навязанный мир даст России право и дальше расширять свои территории с помощью силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

«Если Украину принудить к решению, которое она не примет, Запад потеряет ее, и мы будем иметь 40-миллионную нацию на наших границах, которая будет чувствовать себя преданной»,— заявил господин Липавский в интервью Bloomberg.

Глава МИД Чехии призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если украинские вооруженные силы не сделают быстрый прорыв в своем контрнаступлении. По его словам, настоящий враг в текущем военном конфликте — территориальные амбиции России. «Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширять территорию силой»,— отметил министр.

Ян Липавский считает, что предложенная Владимиром Зеленским формула мира пережила начальный этап и теперь Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и ЮАР готовы принять участие в ее обсуждении без участия России (он имеет в виду недавнюю встречу в Джидде). «Я не говорю, что они склоняются к нашим позициям, но по крайней мере мы ведем диалог»,— объяснил министр.

Чешский министр полагает, что некоторые страны, которые колебались по поводу поддержки Украины на ранних этапах, сейчас приближаются к позиции Запада. По его мнению, многие из этих стран по «прагматическим причинам» не хотят поддерживать все более изолированную Россию, тогда как другие страны конфликтуют из-за расторжения Россией зерновой сделки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что для решения конфликта с Россией недостаточно встречи за столом переговоров. По его словам, это только заморозит ситуацию. Об отсутствии на горизонте перспектив по мирному урегулированию военного конфликта России и Украины недавно говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина