В состав «Факела» вошел защитник «Ростова» Николай Поярков

Защитник футбольного клуба «Ростов» Николай Поярков вошел в состав воронежского «Факела». Команды заключили соглашение о бесплатной аренде до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Факела». Трансферная стоимость спортсмена на сегодня — € 350 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Николаю Пояркову 23 года. Он родился в городе Ефремов Тульской области. Начал заниматься футболом в академии «Спартака», затем перешел в «Локомотив». Играл в юношеской лиге УЕФА, выступал за «Казанку» в ПФЛ. В 2019 году подписал контракт с «Ростовом», но сезон 2019/2020 провел на правах аренды в казанском «Рубине». Затем выступал за «Ростов», правда сезоны 2021/2022 и 2023/2023 частично пропустил из-за мышечной травмы, перелома пальца, разрыва связки и других травм. Пять из семи туров нового сезона РПЛ провел в запасе, однако успел сыграть против «Факела». Тот матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Ростова».

В новом сезоне РПЛ у «огнеопасных» пять поражений, одна ничья и одна победа. Команда находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Ближайший матч «наглецов из Воронежа» состоится 17 сентября на выезде. «Факел» сразится с «Уралом» на стадионе «Екатеринбург Арена».

Главным событием этого сезона для «Факела» стала очередная смена главного тренера. Вадим Евсеев, который пришел в клуб в мае и помог ему сохранить прописку в РПЛ, перешел на работу в выступающую в ФНЛ «Кубань». «Огнеопасных» же возглавил бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

Подробнее об уходе Вадима Евсеева из воронежского клуба — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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