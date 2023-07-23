Воронежский «Факел» уступил «Ростову» в первом туре РПЛ - 1:2

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле победил воронежский «Факел» - 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Гости открыли счет уже на 17-й минуте благодаря голу Евгения Маркова, которому под хлесткий удар в девятку мяч аккуратно головой скинул другой нападающий «Факела» Хызыр Аппаев. Впрочем, практически сразу «Ростов» забрал мяч и провел церию серию атак на ворота гостей. На 39-й минуте, после розыгрыша углового, счет ударом головой сравнял опытный защитник хозяев Максим Осипенко. Победным же для ростовчан оказался гол Романа Тугарева на 56-й минуте, который после провала обороны гостей фактически вышел один на один с голкипером Александром Беленовым.

До конца встречи воронежцы создали еще целый ряд сверхопасных моментов, особенно в дополнительное время. Могли забивать вышедшие на замену нападающий Александр Долгов и полузащитник Никита Моцпан, но удары у обоих явно не получились. На трибунах стадиона в Ростове воронежцев громко поддерживали 1423 болельщика на гостевом секторе.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер приезжей команды Вадим Евсеев отметил, что первый тайм его подопечным не удался, у части игроков не получались запланированные взаимодействия. Во втором тайме наставнику понравились результаты замен и игра в атаке, но расстроило, что не смогли реализовать собственные моменты.

Во втором туре РПЛ 30 июля «Факел» примет на домашнем стадионе столичный «Локомотив», который в этом туре сыграл вничью.

С каким составом «Факел» начинает сезон, в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков