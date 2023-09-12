Бывший тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев перешел на работу в «Кубань»

Главным тренером футбольного клуба «Кубань» 12 сентября был назначен экс-глава тренерского штаба воронежского «Факела» Вадим Евсеев. Об этом сообщила пресс-служба краснодарской команды. Ранее этот пост занимал Александр Григорян.

Александр Григорян возглавлял тренерский штаб «Кубани» с мая 2023 года. Под его руководством клуб провел 12 официальных игр, в которых получил семь поражений, трижды сыграл вничью и два раза одержал победу.

Контракт 47-летнего Евсеева рассчитан на оставшуюся часть спортивного сезона 2023/2024. Вместе с ним выступающую в ФНЛ команду будут тренировать Иван Дранников и Сергей Томаров, также работавшие с «Факелом» до смены главного тренера.

Сейчас тренерский штаб воронежского клуба возглавляет Сергей Ташуев, которому ранее удалось вывести грозненский «Ахмат» на пятое место в РПЛ, повторив лучший результат в истории местного футбола.

В новом сезоне РПЛ у «Факела» пять поражений, одна ничья и одна победа. Команда находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы.

Подробнее об уходе Вадима Евсеева из воронежского клуба — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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