В НАТО отказались считать атаками на блок инциденты с дронами в Румынии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на брифинге в Кишиневе 14 сентября сказал, что найденные в Румынии обломки беспилотников не рассматриваются альянсом как попытки военного вторжения России на территорию балканской страны.
Кратер, образованный предпложительно после падения обломков БПЛА
Фото: Reuters
«Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО — очень важно это отметить»,— приводят слова господина Джоанэ на брифинге в Кишиневе «РИА Новости». Согласно 5 статье о коллективной обороне договора НАТО, если одно государство-член альянса подвергается нападению, остальные участники блока обязаны ответить на агрессию.
6 сентября на приграничной с Украиной территорией Румынии были обнаружены обломки беспилотника. 7 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс не имеет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением России».
Затем обломки на приграничных с Украиной территориях Румынии были обнаружены 9 и 13 сентября. В те же дни власти Румынии выразили протест России из-за нарушения воздушного пространства. 13 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния не знает наверняка, кому принадлежат обломки БПЛА.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».