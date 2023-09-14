В НАТО отказались считать атаками на блок инциденты с дронами в Румынии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на брифинге в Кишиневе 14 сентября сказал, что найденные в Румынии обломки беспилотников не рассматриваются альянсом как попытки военного вторжения России на территорию балканской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кратер, образованный предпложительно после падения обломков БПЛА

Фото: Reuters Кратер, образованный предпложительно после падения обломков БПЛА

Фото: Reuters

«Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО — очень важно это отметить»,— приводят слова господина Джоанэ на брифинге в Кишиневе «РИА Новости». Согласно 5 статье о коллективной обороне договора НАТО, если одно государство-член альянса подвергается нападению, остальные участники блока обязаны ответить на агрессию.

6 сентября на приграничной с Украиной территорией Румынии были обнаружены обломки беспилотника. 7 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс не имеет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением России».

Затем обломки на приграничных с Украиной территориях Румынии были обнаружены 9 и 13 сентября. В те же дни власти Румынии выразили протест России из-за нарушения воздушного пространства. 13 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния не знает наверняка, кому принадлежат обломки БПЛА.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова